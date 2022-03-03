Долгое лечение Жириновского объяснили в ЛДПР

Состояние госпитализированного с коронавирусной инфекцией лидера ЛДПР остается стабильным. Врачи продолжают за ним наблюдать, чтобы политик вышел из болезни без последствий. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы партии.

В ЛДПР подчеркнули, что многие параметры организма Жириновского уже пришли в норму, но медики пока не считают, что его можно выписывать.

«Ему по-прежнему требуется врачебное наблюдение, чтобы выйти из болезни без последствий», — заявили в пресс-службе.

Владимир Жириновский находится на лечении в Центральной клинической больнице Москвы с начала февраля. Врачи диагностировали у политика коронавирус. В партии неоднократно говорили, что все заявления СМИ о его нестабильном состоянии не соответствуют действительности.

Но накануне источники различных изданий сообщили, что у политика выявили сильное поражение и отек легких. После этого лидера ЛДПР подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.