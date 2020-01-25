Жириновский увидел руку США в панике из-за коронавируса

Распространившийся в Китае коронавирус — это провокация США, которые не могут допустить, чтобы их экономику обогнали. С таким заявлением перед студентами и преподавателями Института мировых цивилизаций выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Уже по всем континентам шагает коронавирус. Что, действительно новый тип гриппа или провокация кого? США!» — привело цитату политика РИА «Новости».

По словам Жириновского американцы готовы пойти на любые меры, лишь бы не дать Китаю обогнать их экономику. Он особо подчеркнул, что это происходит уже не в первый раз. В частности он напомнил, что раньше мир пугали птичьим гриппом и британской говядиной с бешенством.

Жириновский пообещал, что страх перед вирусом исчезнет за месяц, как и во всех других случаях крупных провокаций, которые пережил мир.

«Лекарства раскупили, кто-то стал миллиардером. Они в основном в Швейцарии проживают», — указал Жириновский на тех, кто наживается на массовых страхах.

Вспышка китайского коронавируса 2019-nCoV началась в городе Ухань, который закрыли на карантин.

Заразившихся обнаруживают по всему миру. В Китае количество случаев заражения превысило 1,3 тысячи. Жертвами пневмонии, которую вызвал вирус стали 41 человек. В закрытом Ухане началь строить больницу для зараженных. Российское посольство начало переговоры с властями Китая, чтобы россияне могли покинуть провинцию Хубэй.