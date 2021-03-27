Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил сослать мигрантов в пустующие деревни. Все дело в том, что по словам политика, они хорошие земледельцы.

«Дадим им жилье в пустующих деревнях России, пусть там живут. Они же хорошие земледельцы. А таджики и узбеки — это земледельцы. А у нас сколько пустующих земель с готовыми домами? Вот так должен быть государственный подход», — рассказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Депутат подчеркнул, что для начала в стране нужно трудоустроить всех россиян. А потом уже предоставлять работу мигрантам, уточнило Ura.ru.

Кроме того, Жириновский добавил, что фирмы, которые хотят получить таджикских или узбекских рабочих, должны их привозить конкретно к местам строительства, а также обеспечивать общежитием. Когда мигранты закончат работать, их нужно вернуть на родину, «чтобы они не гуляли по просторам России».

Владимир Жириновский ранее предложил разработать законопроект, который запретит брать интервью у осужденных за убийство или изнасилование. А еще он заявил, что после интервью со скопинским маньяком, Ксению Собчак нужно отстранить от телевидения.