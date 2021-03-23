Жириновский предложил отстранить Собчак от телевидения после интервью со скопинским маньяком

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил разработать законопроект, который запретит брать интервью у осужденных за убийство или изнасилование. Кроме того, по его мнению, Ксению Собчак стоит отстранить от телевидения. Об этом Жириновский сказал журналистам, комментируя документальный фильм про скопинского маньяка Виктора Мохова.

«Собчак взяла интервью у скопинского маньяка. Давайте проект закона: запретить брать интервью у лиц, отбывших наказание, связанное с насилием над личностью человека, или убийц. Дали деньги ему — три миллиона рублей, чтобы он дал интервью. <…> И он уже обещает снова заняться одной из бывших пленниц — это что такое? И вы даете это в эфир на миллионы?» — сказал он. Его слова процитировало агентство «Москва».

Кроме того, Жириновский призвал отстранить Ксению Собчак от любых эфиров на телевидении.

При этом глава Союза журналистов России Владимир Соловьев предложил властям законодательно запретить осужденным давать СМИ интервью. Он подчеркнул, что сюжет Собчак — «падение ниже дна», его нельзя назвать работой журналиста. Соловьев уверен, что российским властям стоит принять закон, который ограничит взаимодействие осужденных по серьезным статьям преступников со СМИ. Он отметил, что такие законы есть в США.

Соловьев пояснил, что речь идет о «Законе сына Сэма», который ввели в Америке в 1977 году. Он запрещает преступникам популяризировать свои преступления, давая интервью и публикуя книги.

«Я бы предложил нашим законодателям внимательно присмотреться к этому случаю и подумать о том, как запретить подобным представителям преступного мира, даже, может быть, искупившим свою вину, но тем не менее, популяризировать свою деятельность и рассказывать на страницах своих газет и на экранах телевизоров о своих преступлениях», — подчеркнул он;