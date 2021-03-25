Микрофинансовые организации заинтересовались мигрантами

Российские микрофинансовые организации начали проявлять интерес к мигрантам. Потенциальный объем рынка микрозаймов нерезидентам оценивается в 40-50 миллиардов рублей, однако он слишком рискованный.

Сейчас на нем работают всего четыре небольшие компании, покрывающие только 10% спроса. На рынок микрозаймов мигрантам планирует к июлю выйти одна из крупнейших компаний этого направления МФЛ «МикКредит». Об этом сообщил «Коммерсант».

Как рассказал изданию гендиректор «МигКредит» Олег Гришин, они будут выдавать займы до 50 тысяч рублей при среднем размере 30-35 тысяч рублей. Это выше, чем у конкурентов. Доходность с каждого займа может достигать 32-40 тысяч рублей.

В России это не первая попытка оказывать микрофинансовые услуги мигрантам. Но высокие риски, отсутствие инфраструктуры взыскания и нерзавитое законодательство, по мнению директора по развитию бизнеса и стратегическому планированию ГК Eqvanta Екатерины Загитовой, всегда тормозят этот бизнес. Сказалось на развитии рынка микрофинансов, нацеленных на выдачу займов мигрантов, пандемия и локдан, когда половина рабочих из соседних стран вернулись домой.

Гендиректор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко считает, что рынок мигрантов для микрофинансовых организаций станет интересен после того, как власти России создадут условия обмена кредитной информации между странами, единую платформу и базу данных по клиентам.