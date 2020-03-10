Жириновский пообещал России нового президента

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в России после 2024 года будет другой президент. Политик также предложил изменить порядок выборов президента страны. Глава ЛДПР уверен, что назначить главу государства в состоянии Госсовет, а не всякие «парикмахеры и лесорубы».

«Хватит трясти страну шесть месяцев каждые шесть лет. На выборы идут парикмахеры, манекенщицы, ледорубы. У нас конституционный орган есть — Государственный совет. Собрать туда лучших людей страны — лучшие ученые, депутаты, министры, губернаторы. Они все избраны. Пусть они и решают, кто будет главой государства», — заявил Жириновский. Его слова привело РИА «Новости».

По словам Жириновского, новый порядок избрания, а точнее, назначения президента России могут опробовать и внедрить уже в мае 2024 года. К этому времени истекают полномочия нынешнего главы государства Владимира Путина, поэтому в России однозначно будет другой президент.

Одновременно Жириновский оценил вероятность проведения досрочных выборов в Госдуму. По оценкам политика, они могут состояться уже 20 сентября в этом году.

Президент России Владимир Путин ранее предложил закрепить в Конституции статус Государственного совета. Формировать Госсовет будет непосредственно глава государства. Детали работы нового госоргана должны быть позже изложены в отдельном законе.