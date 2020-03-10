Жириновский захотел, чтобы президента выбирал не народ, а «лучшие ученые, депутаты и министры»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил за проведение досрочных выборов в Госдуму после принятия поправок в Конституцию РФ. Голосовать за обновленный состав парламента он хочет 20 сентября.

Перед пленарным заседанием ГД РФ политик заметил, что его фракция выступает за досрочные выборы. Во время выступления перед коллегами Жириновский планирует назвать конкретную дату, сообщило РИА «Новости».

Поправки к основному закону страны во втором чтении, по словам Жириновского, либерал-демократы не поддержат.

Политик также предложил с 2024 года избирать главу государства решением Госсовета. В этот конституционный орган он призвал собрать «лучших людей страны».

«Лучшие ученые, депутаты, министры, губернаторы. <…> Пусть они и решают, кто будет главой государства», — сказал Жириновский.

В «Единой России» пообещали внести поправку о досрочных выборах ко второму чтению изменений в Конституции.

Дмитрий Медведев заявил, что партия поддержит проект закона о поправках в основной документ. Остальным депутатам председатель «Единой России» предложил сделать то же самое.