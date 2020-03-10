Жириновский захотел, чтобы президента выбирал не народ, а «лучшие ученые, депутаты и министры»
Перед пленарным заседанием ГД РФ политик заметил, что его фракция выступает за досрочные выборы. Во время выступления перед коллегами Жириновский планирует назвать конкретную дату, сообщило РИА «Новости».
Поправки к основному закону страны во втором чтении, по словам Жириновского, либерал-демократы не поддержат.
Политик также предложил с 2024 года избирать главу государства решением Госсовета. В этот конституционный орган он призвал собрать «лучших людей страны».
«Лучшие ученые, депутаты, министры, губернаторы. <…> Пусть они и решают, кто будет главой государства», — сказал Жириновский.
В «Единой России» пообещали внести поправку о досрочных выборах ко второму чтению изменений в Конституции.
Дмитрий Медведев заявил, что партия поддержит проект закона о поправках в основной документ. Остальным депутатам председатель «Единой России» предложил сделать то же самое.