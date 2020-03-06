Путин рассказал о возможности возглавить Госсовет

Владимир Путин обсудил возможность возглавить Госсовет на встрече в Иваново. Он считает, что предоставление Госсовету особых полномочий может привести страну к двоевластию.

Как пишет РИА «Новости», встреча проходила с представителями общественности.

Президент подчеркнул, что такая ситуация губительна для России.

«Мне нравится моя работа, но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать, — вот чего я боюсь, вот чего я не хочу делать», — рассказал он.

Глава России отметил, что на стране негативно скажется отказ от сильной президентской власти. По его словам, в России нет устойчивых политических партий, как в Европе, которые формировались столетиями.

«Но даже там сбои большие в этой парламентской системе. Например, в Бельгии до сих пор год не могут сформировать правительство. А у нас-то страна какая сложная! Для нас это просто невозможно, губительно», — отметил президент.

По мнению Путина, сейчас важнее стабильность, необходимо закрепить результат. Но когда страна окрепнет, «наберет побольше уверенности в себе, побольше ресурсов всяких, жирка» нужно обеспечить сменяемость власти.

Также глава страны отметил, что воспринимает свою работу скорее как судьбу.

«Вы знаете, любой человек, если бы он оказался в моем положении, уверен, воспринимает это не просто как работу, а как судьбу, поэтому я к этому так и отношусь», — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что без поддержки народа невозможно было бы радость и что-то делать.

Ранее Владимир Путин объявил, что новые поправки в Конституцию вносятся минимум на 30 лет.