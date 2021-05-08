Жириновский назвал умершего Лигачева честным коммунистом

Владимир Жириновский выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева, умершего в пятницу на 101-м году жизни. Лидер ЛДПР написал об этом в своем Telegram-канале.

«Егор Лигачев был честным коммунистом. Он хотел спасти нашу страну в критический период», — отметил Жириновский.

Политик от лица ЛДПР выразил соболезнования родным Лигачева.

«Его уход — большая утрата», — признал Жириновский.

Сын Лигачева Александр рассказал, что его отца положили в больницу еще 5 апреля. По его словам, он умер от двусторонней пневмонии, но коронавируса у Лигачева не было.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал смерть Лигачева тяжелой потерей. Он назвал его смелым и принципиальным человеком, который во времена перестройки бросил вызов «предателям, разрушавшим страну». Зюганов отметил его неоценимый вклад в восстановление КПРФ и борьбу, которую вела партия.

Егор Лигачев умер в пятницу вечером. Ему было 100 лет. В советские годы он возглавлял Томскую область, входил в состав ЦК КПСС, был членом политбюро ЦК.