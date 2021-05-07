Скончался бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев

В Москве ушел из жизни бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев. Его не стало в возрасте 100 лет, сообщил ТАСС со ссылкой на правительство Томской области.

«Сегодня вечером 7 мая в Москве на 101-м году жизни скончался почетный гражданин Томской области Егор Лигачев», — уточнил начальник департамента информационной политики администрации региона Алексей Севостьянов.

Родился Егор Лигачев 29 ноября 1920 года в новосибирской деревне в крестьянской семье. Окончил среднюю школу и поступил в Московский авиационный институт имени Орджоникидзе, получив в 1943-м специальность «самолетостроение».

Первым местом работы Лигачева стал Новосибирский авиационный завод имени Чкалова, где трудился на инженерных должностях. Затем его выдвинули на комсомольскую работу — с этого началась карьера Лигачева. Из состава ЦК КПРФ он вышел только в 2013 году.

В конце 1950-х участвовал в строительстве Академгородка в Новосибирске, 17 лет стоял во главе Томской области. При Михаиле Горбачеве был вторым человеком в партии.

Лигачева отправили в отставку в 1990 году — как «врага перестройки». После распада СССР он вернулся к политической деятельность. В 2000 году открыл заседание Госдумы РФ третьего созыва как старейший депутат.

«Самым счастливым периодом жизни» считал период работы в Томске — с 1965 по 1983 годы.