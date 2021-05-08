Зюганов откликнулся на смерть Лигачева

Председатель Совета Союза компартий — КПСС и председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов выразил свои соболезнования по поводу смерти бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева.

В своем Telegram-канале он признал неоценимый вклад в восстановление КПРФ, который внес Лигачев. Почивший до самого конца оставался в рядах партии. Зюганов подчеркнул, что партию постигла тяжелая потеря.

«Смелый и принципиальный, в лихие времена перестройки он бросил вызов предателям, разрушающим нашу страну. Его знаменитое „Борис, ты не прав“ нашло отклик в сердцах миллионов», — написал Зюганов.

В Москве на 101-м году жизни скончался бывший секретарь ЦК КПСС и почетный гражданин Томской области Егор Лигачев.