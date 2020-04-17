Женщина с коронавирусом родила в Ростове-на-Дону

Женщина с подтвержденным коронавирусом родила девочку в одной из больниц Ростова-на-Дону. Роды прошли успешно, сейчас малышка находится под наблюдением врачей.

«На свет появилась девочка весом 3450 граммов и ростом 50 сантиметров. Все прошло благополучно, благодаря слаженной работе медицинского персонала Городской больницы №1 имени Семашко», — написал в Instagram глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Новоиспеченную мать перевели в инфекционное отделение, а у девочки взяли анализ на инфекцию. Ребенок будет находиться под наблюдением неонатолога до получения результатов исследования.

«Для донской столицы это первый опыт появления на свет ребенка у женщины, которая заражена коронавирусной инфекцией. Врачи отмечают, что мама с ребенком чувствуют себя хорошо», — отметил Логвиненко.

В начале апреля жительница Барнаула родила ребенка после того, как у нее подтвердился коронавирус. Несмотря на диагноз матери, малыш родился здоровым.

По последним данным, в России насчитывается 32 008 случаев заболевания COVID-19. Врачи смогли поставить на ноги и отправить домой 2590 пациентов. Скончались после заражения 273 человека.