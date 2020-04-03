У новорожденного в Барнауле не подтвердился коронавирус

Родившийся у женщины с коронавирусом ребенок здоров. Барнаульские врачи не нашли у него 2019-nCoV. Об этом сообщила зампредседателя правительства Алтайского края Ирина Долгова.

«Ребенок находится в реанимационном блоке, результаты теста мы получили, они отрицательные», — заявила Долгова. Об этом сообщил RT. По ее словам, на десятый день малышу сделают повторный тест.

Женщина с COVID-19 родила ребенка 2 апреля в Барнауле. Она стала четвертой зараженной в регионе. Врачи взяли маму и новорожденного под особое наблюдение. У малыша взяли анализы. Медики намерены следить за людьми, с которыми в последнее время общались родившая и другие инфицированные.

Ранее СМИ писали, что в Москве у мамы с СОVID-19 якобы родился ребенок с коронавирусом. Пока официального подтверждения этой информации нет. Профессор Виктор Зуев рассказал «360», что такое действительно могло случиться. ВОЗ отнесла беременных женщин к группе риска.

В России подтверждено 3548 случаев заражения коронавирусом. Большинство из них в Москве. Из-за сложившейся ситуации президент Владимир Путин продлил выходные в стране до конца месяца. Во многих регионах, в том числе в российской столице и Подмосковье, действует режим изоляции.