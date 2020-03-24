Женщина нарушила карантин и отправилась на маникюр. Там ее и нашли
Красота важнее! По крайней мере, так решила жительница Белоруссии, которая приехала в Россию из Италии. Карантину, который ей приписывали еще в аэропорту, девушка предпочла маникюр. За разговором с сотрудницей салона красоты она похвасталась недавней поездкой в Европу, причем в самый очаг пандемии — Италию. Руководство салона тут же решило вызвать полицейский наряд и скорую, пишет РИА «Новости».
Позже выяснилось, что девушка здорова. Тест на коронавирус она прошла уже во второй раз (первый — в аэропорту). Оказалось, что девушка уже «отсидела» положенные две недели на карантине, ведь поездка закончилась еще 8 марта.
В Италии из-за пандемии коронавируса с 25 марта закрываются все торговые площадки, в том числе и салоны красоты. Об этом объявил в телеобращении к нации премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Ранее стало известно, что мировые бренды запретили тестировать косметику в магазинах из-за коронавируса. Возможно, их примеру последуют и другие косметические производства.