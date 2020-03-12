В Италии из-за коронавируса объявили о прекращении торговой деятельности

В телеобращении к нации премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса. С 25 марта в стране прекращается почти любая торговая активность, за исключением аптек и магазинов, торгующих товарами первой необходимости.

При этом власти гарантировали оказание основных услуг, включая общественный транспорт.

«Мы понимаем, что нам нужно действовать постепенно, но сейчас настало время сделать еще один шаг вперед. Теперь мы даем распоряжение о закрытии всех торговых предприятий, за исключением магазинов предметов первой необходимости и аптек», — цитирует Конте ВВС.

Магазины, бары, рестораны и пабы, салоны красоты и парикмахерские будут закрыты, но доставка на дом продолжит работу.

При должном соблюдении мер безопасности не будут закрыты фабрики, производства, банки, страховые и финансовые компании, почты.

Конти признал, что число заражений может продолжить рост, но это означает, что правительство поспешит с принятием новых мер, и результат его усилий будет виден уже через пару недель.

По словам главы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, за сутки в Италии число заболевших увеличилось на две тысячи человек до 12 тысяч пациентов. Из них 900 находятся в реанимации. Число жертв достигло 827 человек. Еще одной «горячей точкой» стал Иран. Из девяти тысяч заболевших умерли 354 человека. Доктор Майкл Райн гарантировал, что в подобной ситуации очень скоро могут оказаться и другие страны мира.