Мировые бренды запретили тестировать косметику в магазинах из-за коронавируса

Много лет возможность попробовать помаду или тени в магазине или салоне красоты была одной из самых востребованных услуг в мире. Сейчас ради безопасности клиентов некоторые мировые косметические бренды запретили выставлять образцы на специальных «островках».

Как сообщил канал АВС News, первой сделала соответствующее заявление компания Sephora. В сообщении также сказано, что прилавки и прочие торговые зоны, где есть продукция компании, будут регулярно дезинфицироваться. Взамен Sephora предложила покупательницам использовать онлайн-инструменты — «Руководство по цифровому макияжу» и «Виртуальный художник».

Сообщение об упразднении стоек с пригодными для тестирования продуктами также опубликовала Мэри Диллон, генеральный директор сети салонов красоты Ulta Beauty.

Она сообщила, что добавляет к регулярной очистке помещений усиленные санитарные меры. Диллан предложила покупателям обращаться к консультантам, которые помогут им разобраться с онлайн-инструментами.

Возможно, их примеру последуют и другие косметические производства. Например, уже известно, что компания Coty Inc., которой принадлежит около 70 косметических брендов, собрала группу, которая будет следить за ситуацией с коронавирусом.

Но американцы уже и сами сообразили, что могут заразиться, если будут пользоваться тестерами, которые до них брал в руки потенциально инфицированный человек. Почувствовали на себе общие настроения и визажисты, клиенты которых все чаще отказываются от записи на макияж.

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