    30 июня 2020, 22:31

    Жена Зеленского начала выздоравливать после заражения коронавирусом

    Дарья Морозова

    Елена Зеленская, супруга президента Украины Владимира Зеленского, лечится от коронавируса и чувствует себя уже гораздо лучше. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Офiс Президента».

    Женщина находится в одной из киевских больниц. Выздоравливает она не очень быстро, так как у нее развилась двусторонняя пневмония. Тем не менее, сейчас ей уже гораздо лучше.

    Ранее стало известно, что на Украине скоро может смениться форма правления. Не исключено, что страна станет парламентской республикой, а Владимир Зеленский будет ее последним президентом. О такой возможности рассказал депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

    Ранее издательство «Основы» выпустило Конституцию Украины для детей. Подрастающее поколение получило возможность с раннего возраста знать о своих гражданских правах. Так была выполнена старая просьба президента Владимира Зеленского. Год назад он поддержал идею создать Конституцию Украины для детей.

    «Очень важно, чтобы дети с детства в простой и привлекательной для них форме изучали основы демократического государства и знали свои права», — сообщили в офисе президента.