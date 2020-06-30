Жена Зеленского начала выздоравливать после заражения коронавирусом

Женщина находится в одной из киевских больниц. Выздоравливает она не очень быстро, так как у нее развилась двусторонняя пневмония. Тем не менее, сейчас ей уже гораздо лучше.

Ранее стало известно, что на Украине скоро может смениться форма правления. Не исключено, что страна станет парламентской республикой, а Владимир Зеленский будет ее последним президентом. О такой возможности рассказал депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Ранее издательство «Основы» выпустило Конституцию Украины для детей. Подрастающее поколение получило возможность с раннего возраста знать о своих гражданских правах. Так была выполнена старая просьба президента Владимира Зеленского. Год назад он поддержал идею создать Конституцию Украины для детей.

«Очень важно, чтобы дети с детства в простой и привлекательной для них форме изучали основы демократического государства и знали свои права», — сообщили в офисе президента.