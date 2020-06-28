«Простую Конституцию» для детей выпустили на Украине

Издательство подготовило «Простую Конституцию». Теперь подрастающее поколение получило возможность с раннего возраста знать о своих гражданских правах.

«Очень важно, чтобы дети с детства в простой и привлекательной для них форме изучали основы демократического государства и знали свои права. Спасибо за прекрасную реализацию проекта издательству „Основы“», — сообщили в офисе президента.

Год назад Зеленский поддержал идею создать Конституцию Украины для детей. День Конституции празднуется на Украине 28 июня.

Ранее глава государства призвал уважать основной закон страны, а не соревноваться в способности обойти его. Особенно об этом важно помнить, когда хочется виртуально или реально разорвать кого угодно, кто имеет другое мнение.