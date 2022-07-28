Жена Бута заявила, что не знает о переговорах по обмену мужа

Супруга Виктора Бута Алла заявила, что ни она, ни ее муж не знают о переговорах между Россией и США по поводу обмена Бута на арестованных в РФ американцев. Алла Бут дала комментарий РИА «Новости».

«Мы вчера разговаривали по телефону. Виктор ничего не знает о переговорах России и США о его обмене. Мы, конечно, предполагаем, что такие переговоры могут идти, но об этом не говорим, потому что никакой информации ни у него, ни у меня нет», — заявила Алла Бут.

Она пояснила, что узнала из СМИ о переговорах по обмену американцев, и что в них может фигурировать Виктор.

Ранее стало известно, что после 10 лет заключения в американской тюрьме Бут может вернуться домой — президент США одобрил обмен россиянина на двух граждан Америки, которые находятся в российских тюрьмах. В Кремле отказались комментировать сообщения об обмене американцев на Бута. Адвокат россиянина тоже не стал предвосхищать события, которые могут измениться в любой момент.