«Желтый» уровень террористической опасности продлили в Белгородской области

«Желтый» уровень террористической опасности в Курской области продлили еще на две недели — до 9 июня. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Желтый» уровень террористической опасности продлен еще на 2 недели. И действует на территории Белгородской области до 9 июня», — написал Гладков.

Вооруженные силы Украины обстреляли населенные пункты Белгородской области, в селе Головчино разрушения получили около 280 домов. Власти региона уже полностью восстановили около 100 домов.

Также накануне «желтый» уровень террористической опасности продлили до 8 июня в Курской области. Губернатор Роман Старовойт уточнил, что эта мера поможет силовикам надежнее охранять безопасность курян.