Более 90 домов восстановили в селе Головчино после обстрелов со стороны ВСУ

ВСУ обстреливали село Головчино Белгородской области. В данный момент удалось восстановить часть домов. Об этом сообщила «Комсомольская правда» в Telegram-канале.

Журналисты издания получили информацию от представителей местных властей. В данный момент они сообщили о реконструкции 95 домов.

Ранее власти Белгородской области сказали, что в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадало 280 домов. Об этом стало известно 14 мая. К тому моменту в регионе от предыдущих прилетов полностью восстановили 124 домовладения. Ситуацию с повреждениями прокомментировал губернатор области Вячеслав Гладков. Он поручил провести все необходимые работы в максимально сжатые сроки.

Головчино находится Грайворонском городском округе. Этот регион больше остальных пострадал от обстрелов. По состоянию на 14 мая, из 95 поврежденных на тот момент зданий оставалось отремонтировать еще 10. Об этом заявлял советник губернатора Белгородской области Валентин Демидов.