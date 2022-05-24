«Желтый» уровень террористической опасности продлили в Курской области

«Желтый» уровень террористической опасности в Курской области продлили еще на две недели — до 8 июня. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Роман Старовойт.

«Это поможет нашим спецслужбам сохранять безопасность курян. Прошу жителей быть бдительными: обращайте внимание на оставленные сумки, о подозрительных гражданах или группах лиц сообщайте в полицию, по номерам 102 или 112», — призвал Старовойт.

В минувшую субботу, 21 мая, губернатор сообщил об обстреле Глушковского района. По его данным, огонь вели из минометов и артиллерийских орудий. Основной удар пришелся по селу Попово-Лежачи.

«Судя по всему, противник целился в местную машинно-тракторную станцию. Однако техника оттуда была заблаговременно выведена», — уточнил он.

Села Алексеевка и Дроновка попали под минометный обстрел 20 мая. Пострадал от обстрелов 19 мая и приграничный поселок Теткино, там погиб водитель фуры из Воронежской области. Еще один водитель из этого региона получил ранение, его отправили в Курскую областную больницу.