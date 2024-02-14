Общество 14 февраля 2024, 14:01 Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до 16 февраля РИА «Новости»

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Желтый уровень опасности погоды продлили в Московском регионе из‑за гололедицы. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение будет действовать до 9 утра пятницы, 16 февраля. Водителям и пешеходам стоит проявить бдительность: по возможности пересесть на городской транспорт и передвигаться аккуратно.

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Ранее москвичам пообещали оттепель в конце февраля. Устойчивое повышение температуры начнется после 21 февраля. А в марте столбики термометров будут на плюсовых показателях.