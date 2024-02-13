Москва 13 февраля 2024, 16:38 Москвичам рассказали о погоде в начале марта Позднякова: погода в Москве в начале марта будет плюсовой РИА «Новости»

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В начале марта в Москве установится необычно теплая погода. Об этом ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила изданию «Вечерняя Москва».

Она объяснила, что в начале марта в городе ожидаются плюсовые температуры — около одного градуса выше нуля. Однако теплая погода не будет держаться весь месяц. Столбик термометра будет колебаться от -2 до +1 градуса, средняя температура в марте будет примерно равна нулю градусов.

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«Речь идет именно о средних температурных значениях. Это не означает, что на протяжении всего марта температура будет держаться на нулевом показателе», — уточнила Позднякова.

Несколько дней назад жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возвращении морозов. Столбики термометров покажут до -20 градусов. Холодать начнет в среду, 14 февраля. При этом в выходные синоптики не исключили оттепели.