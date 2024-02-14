14 февраля 2024, 13:27
Москвичам пообещали оттепель в конце февраля
Синоптик Позднякова: с 21 февраля в Москве начнется оттепель
В Москве с 21 февраля начнется оттепель. Об этом РИА «Новости» сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Устойчивое повышение температуры возможно только после 21 февраля», — сказала синоптик.
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Скорее всего, первый весенний месяц тоже унаследует постоянные и резкие колебания температуры и большое количество осадков. Приход весны стоит ожидать только с апреля.
Ранее россиян предупредили об аномальном похолодании 14 февраля. На выходных морозы немного ослабнут, но теплая погода вскоре сменится новой волной похолодания.
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