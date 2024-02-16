Общество 16 февраля 2024, 13:09 Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве на выходных Желтый уровень опасности из-за гололеда и метели объявили в Москве на выходных Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Читать 360tv в

В выходные, 17 и 18 февраля, в Москве будет действовать предупреждение о неблагоприятных погодных условиях — мокром снеге, метели, гололедице и порывистом ветре. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Синоптики пообещали жителям столицы мокрый снег, снег и метель с порывами ветра до 15 метров в секунду.

Реклама

«Период предупреждения с 21 часа 17 февраля до 15 часов 18 февраля», — сообщили в Гидрометцентре.

По прогнозам метеорологов, ветер в столице прекратится чуть раньше, в 15 часов в воскресенье.

В Московской области вдобавок возникнут снежные заносы и сильный гололед из-за отложений мокрого снега. Предупреждение будет действовать до 17:00 воскресенья.

На выходных в городе немного потеплеет. Столбики термометров поднимутся до нулевых отметок. Скорее всего, первый весенний месяц тоже унаследует постоянные и резкие колебания температуры