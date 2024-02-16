Москва 16 февраля 2024, 11:52 Метеоролог Тишковец: потепление до нуля ожидается на выходных в Москве

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Небольшое потепление ожидает жителей Москвы на предстоящих выходных, 17 и 18 февраля. Столбики термометров поднимутся до нулевых отметок, сообщил синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «Ридусом».

По его прогнозам, в субботу в столице ожидается пасмурная и сухая погода, вечером возможны небольшие осадки в виде снега. Ночью температура не опустится ниже -10 градусов.

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В воскресенье столбики термометров будут колебаться около нуля, однако уже с понедельника в Москву придет похолодание, отметил Тишковец.