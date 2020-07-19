«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за грозы

«Желтый» уровень означает, что погода потенциально опасна. Предупреждение действует с 9:00 до 21:00 мск.

Днем в воскресенье в Москве и по области ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Воздух прогреется до 21…23 градусов.

«Желтый» уровень опасности из-за гроз объявлен также в Ярославской, Тамбовской, Орловской и Курской областях. В Воронежской области действует «оранжевый» уровень — погода опасна, существует вероятность стихийных бедствий. В регионе возможно возникновение пожаров, также до полудня там будут стоять туманы.

В июле в ряде российских регионов — на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке — установилась аномальная жара. По словам специалистов, это может быть предвестником холодной зимы.

В Москве и Подмосковье, наоборот, установилась дождливая погода. В первой половине лета в столице выпало рекордное количество осадков за 126 лет.