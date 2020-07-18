Метеоролог предсказал холодную зиму после жаркого лета

«Как правило, жаркое лето свидетельствует о том, что усиливается континентальность. Потом за ним следует холодная зима», — заявила специалист, добавив, что такой прогноз наиболее вероятен для Челябинской области, где господствует континентальный климат. Для соседней Свердловской области, где умеренно континентальный климат, этот прогноз не подходит.

Что касается столичного региона, то здесь в июле установилась дождливая погода. Больше осадков за первую половину лета выпадало лишь 126 лет назад.

В субботу в регион, как сообщали в Гидрометцентре, пришло «нормальное московское лето» с небольшими дождями и температурой до +25 градусов.

В августе, согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, погода будет находиться в пределах климатической нормы. По другим прогнозам, в первые две недели августа москвичей ожидает 30-градусная жара и засуха.