Первая половина лета в Москве признана самой дождливой за 126 лет

За первую часть лета в российской столице выпало 252,7 миллиметра осадков. Таким образом была превышена климатическая норма. Это стало своеобразным рекордом.

За июнь выпало 103% месячной нормы. Дождей в июле уже тоже оказалось достаточно. Об этом сообщили «Метеоновости».

Метеорологи отметили, что более дождливым было только лето 1894 года. Много ливней было и в первой части этого сезона в 2017 года. Тогда к июле в Москве выпало 224 миллиметра осадков. Это 91% от нормы.

А 12 лет назад в июле выпал 181 миллиметр осадков. Это тоже высокие показатели. Однако в 2008 году июнь по осадкам оказался «нормальным».

Похолодание и дожди пришли в российскую столицу в начале этой недели. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе «360» заявила, что погода наладится к субботе, 18 июля.

«Атмосферное давление повысится. Мы будем в седловине антициклона. Температура ночью — до +13 градусов, по области — до +9. В отдельных местах будет +6…+7 градусов. Дневная температура начнется постепенно повышаться и достигнет отметки +21…+23 градуса», — сказала она.