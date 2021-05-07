Желающих принять участие в акции «Бессмертный полк» стало больше на 1,5 миллиона

В этом году у россиян вырос интерес к акции «Бессмертный полк России». К онлайн-шествию в этот раз присоединятся как минимум на 1,5 миллиона людей больше. Об этом сообщили организаторы акции на своем сайте.

«К поданным в прошлом году более чем 2,5 миллиона анкет уже присоединилось почти 1,5 миллиона новых. Авторы этих заявок получат уведомления о прохождении своих героев в онлайн-строю „Бессмертного полка“», — говорится в тесте.

Организаторы отметили, что все анкеты, которые были загружены до 7 мая и одобрены модераторами, попадут в трансляцию шествия «Бессмертного полка» в онлайн-формате в День Победы, 9 мая. Пресс-служба уточнила, что было принято решение продлить в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на ресурсе «Банк Памяти» прием заявок до 12:00 9 мая. На самом сайте проекта приме завершился сегодня. Трансляция начнется в 15:00 в воскресенье.

К акции «Бессмертный полк» в этом году присоединилась вдова актера Василия Ланового актриса Ирина Купченко. Она разместила фотографию мужа на сайте онлайн-шествия.