Вдова Ланового разместила на сайте «Бессмертного полка» снимок супруга

К акции «Бессмертный полк» присоединилась вдова актера Василия Ланового актриса Ирина Купченко. Она разместила фотографию мужа на сайте онлайн-шествия. Об этом сообщило ИА Nation News.

Купченко напомнила, что делом всей жизни, творчества и совести ее покойного супруга была защита памяти погибших во время Великой Отечественной войны, подвига страны и ее героев.

«Присоединяйтесь к проекту!» — призвала актриса.

«Бессмертный полк» также поддержали актер театра и кино Игорь Петренко, народный артист России Олег Газманов и певица Полина Гагарина.

Власти Юрмалы разрешили местным жителям провести эту акцию.

«По заявке объединения „Новое Согласие“ Юрмальская городская дума разрешила 8 мая в 11:00 провести митинг у Вечного огня и 9 мая акцию „Бессмертный полк“», — рассказал бывший депутат городского самоуправления и один из организаторов шествия Янис Кузинс.