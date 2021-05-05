Организатор «Бессмертного полка»: интерес к акции не угасает

Организатор акции «Бессмертный полк России» Елена Цунаева заявила, что интерес участников к акции становится только сильнее. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

Она рассказала, что многие участники заинтересовались этой темой еще сильнее. Кто-то узнал подробнее биографию родственников, участвовавших в войне, а кто-то нашел больше фотографий.

«И вот это восприятие победы через семейную историю, через своих земляков, по-прежнему, очень актуально», — подчеркнула Цунаева.

Она добавила, что не может назвать точное количество участников, но в этом году их будет больше, чем в предыдущем.

«Мы готовы к любому количеству заявок, но в этом году „Бессмертный полк“ будет и в традиционном формате с соблюдением антиковидных ограничений. Это уже больше (участников — прим.ред.), чем в прошлом», — рассказала Цунаева.

Ранее к акции «Бессмертный полк» присоединилась вдова актера Василия Ланового актриса Ирина Купченко. Она разместила фотографию мужа на сайте онлайн-шествия. Купченко напомнила, что делом всей жизни, творчества и совести ее покойного супруга была защита памяти погибших во время Великой Отечественной войны, подвига страны и ее героев.