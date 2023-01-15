Общество 15 января 2023, 18:03 Зеленский ввел санкции против музыкального критика Соседова и еще 197 россиян Зеленский ввел очередные санкции против российских публичных личностей РИА «Новости»

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Владимир Зеленский подписал очередной указ о введении санкций против российских публичных личностей. Всего в стоп-лист Украины попали 198 россиян. Указ опубликован на сайте президента.

Под санкции попали режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская, музыкальный критик Сергей Соседов, певец и композитор Юрий Лоза, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, ряд журналистов в числе Семена Пегова, Павла Зарубина, телеведущие Борис Корчевников, Марина Ким, Ангелина Вовк, актер Егор Бероев и другие.

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Согласно указу, попавшим в список россиянам запрещается въезжать на территорию Украины в течение 10 лет, вести любые финансовые операции.

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Ранее певец Филипп Киркоров назвал Зеленского «зайкой моей» в ответ на введенные против него ограничения. По его мнению, бывший актер слишком вошел в роль, играя по западному сценарию.

Тем временем в Венгрии 97% опрошенных выступили против антироссийских санкций Евросоюза. По мнению жителей страны, ограничения вызвали экономический кризис в Европе. Власти заверили, что доведут до штаб-квартиры ЕС в Брюсселе мнение народа.