Знаменитости 08 января 2023, 23:35 «Слишком вошел в роль». Киркоров назвал Зеленского «зайкой» в ответ на введенные санкции Киркоров назвал Зеленского «зайкой» после попадания под санкции Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Король эстрады Филипп Киркоров попал в украинский санкционный список. После этого он решил лично обратиться к президенту страны Владимиру Зеленскому.

«Мой старый товарищ и партнер по съемочной площадке слишком сильно вошел в роль, и тот сценарий, который ему присылают из-за океана, ведет и его самого, и страну, которую ему доверили, к пепелищу», — написал певец в соцсети.

Реклама

Он добавил, что новостные повестки захватили фанатичные люди, которые не дают узнать альтернативные мнения. В связи с этим Киркоров выразил свое сожаление. По его словам, людям не дают услышать своих близких и друзей.

Реклама

«А пока мне повезло, запретили всего лишь мои песни, да, зайка моя», — обратился он к Зеленскому.

К своему посту Киркоров добавил отрывок из клипа на песню «Просто подари», где одну из ролей сыграл будущий украинский президент. На кадрах исполнитель дает подзатыльник Зеленскому, чтобы тот ровно сидел.

Ранее на Украине ввели персональные санкции против российских артистов и журналистов. В список включили 119 фамилий, среди которых оказался Киркоров.