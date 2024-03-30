Общество 30 марта 2024, 21:32 Концерт памяти погибших в «Крокусе» назвали консолидацией россиян Политолог Кислицына: концерт у «Крокуса» показал отсутствие страха у россиян Телеканал «360»

Читать 360tv в

Российское общество продемонстрировало свою сплоченность в ответ на попытку боевиков внушить страх перед терактом. Так оценила выступление симфонического оркестра перед зданием «Крокус Сити Холла» на девятый день после гибели 144 человек руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына в комментарии Ura.ru.

Она подчеркнула, что надежды организаторов нападения не оправдались. Вместо испуга россияне выстроились в очередь для сдачи крови в пользу пострадавших, приехали в Санкт-Петербург, чтобы посетить концерт группы «Пикник», собраться на концерт, чтобы почтить память погибших перед местом нападения.

Реклама

«Произошедшее показало, что мы как общество консолидированное, монолитное. В этом смысле есть вещи сильнее страха: коллективная память и уважение. Я думаю, что отголоски довольно долго будут в нашем коллективном сознании, в коллективной памяти. Поэтому я считаю, что любая форма соучастия, — она важна», — заявила Кислицына.

Политолог добавила, что каждый сам выберет действия, которые покажут его неравнодушие и полное единение со своими соотечественниками

«Кто-то кровь сдавал, кто-то финансово поучаствовал, кто-то цветы возложил, кто-то семьям помогал. Как мне кажется, форма не так важна, как сам факт личного участия. То же самое касается тех, кто пришел на концерт», — подчеркнула собеседница агентства.

Концерт в память о погибших в теракте прошел перед «Крокус Сити Холлом» вечером в субботу, 30 марта, на девятый день страшного события.

Перед началом выступления собравшиеся почтили минутой молчания жертв напавших на концертный зал боевиков. О находившихся в момент атаки в здании людей напомнили световые проекции их портретов, которые вывели на стену концертного зала.