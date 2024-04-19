Эксклюзив 19 апреля 2024, 19:37 «Затоплены по пояс». Появились новые фото из конноспортивного клуба в Оренбурге Конноспортивный клуб и ипподрома в Оренбурге затопило полностью Телеканал «360»

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Конноспортивный клуб Grand Prestige и ипподром в Оренбурге полностью ушли под воду. Представитель клуба Ольга Захарова рассказала «360», что удалось спасти всех лошадей. Последних эвакуировали как раз во время разговора с редакцией.

«Мы лошадей перевозим. Город затапливает полностью», — рассказала она.

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Никто из животных не пострадал. Удалось спасти и кобыл, и жеребят. Но воды становится все больше.

«Первые конюшни затоплены по пояс. Вода все прибывает и прибывает», — добавила Захарова.

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Уровень воды в реках Оренбурга и Орска остался выше опасной отметки, но пик паводка пройден. Ранее правительство Оренбургской области предупредило, что из-за аварии на ЛЭП в ночь на 18 апреля объекты водоканала остались без электричества.