19 апреля 2024, 19:37
«Затоплены по пояс». Появились новые фото из конноспортивного клуба в Оренбурге
Конноспортивный клуб и ипподрома в Оренбурге затопило полностью
Конноспортивный клуб Grand Prestige и ипподром в Оренбурге полностью ушли под воду. Представитель клуба Ольга Захарова рассказала «360», что удалось спасти всех лошадей. Последних эвакуировали как раз во время разговора с редакцией.
«Мы лошадей перевозим. Город затапливает полностью», — рассказала она.
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Никто из животных не пострадал. Удалось спасти и кобыл, и жеребят. Но воды становится все больше.
«Первые конюшни затоплены по пояс. Вода все прибывает и прибывает», — добавила Захарова.
Уровень воды в реках Оренбурга и Орска остался выше опасной отметки, но пик паводка пройден. Ранее правительство Оренбургской области предупредило, что из-за аварии на ЛЭП в ночь на 18 апреля объекты водоканала остались без электричества.
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