Происшествия 18 апреля 2024, 09:56 Объекты водоканала в Орске остались без электричества из-за аварии Объекты водоканала в Орске обесточились из-за аварии на электролинии Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Ночью в Орске сработала защита затопленной линии электропередачи. Местный водоканал остался без электричества и существенно сократил подачу воды. Об этом сообщило правительство Оренбургской области в Telegram-канале.

«Ночью из-за срабатывания защиты подтопленной линии электропередачи Орского производственного отделения „Оренбургэнерго“ временно ограничено электроснабжение объектов водоканала», — указали в пресс-службе правительства.

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Из-за аварии водоканал существенно снизил подачу воды в город. За ночь специалисты перекинули питание части оборудования на другую линию. Работы ведут в круглосуточном режиме. Устранением проблемы занимаются 15 человек. Для проведения необходимых испытаний привлекли электролабораторию.

Спустя время специалистам удалось частично восстановить электроснабжение объектов Кумакского водозабора.

В Оренбуржье сохраняется тяжелая паводковая ситуация. Уровень воды в реке Сакмара в пригороде Оренбурга за ночь поднялся на 15 сантиметров, превысив опасный уровень.