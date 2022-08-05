Затопленные улицы Благовещенска показали на видео

Проливные дожди обрушились на Благовещенск, затопив центральные улицы. Видео показал Telegram-канал «Говорит Москва».

Очевидец сообщил, что оптовая база на Трудовой улице затоплена практически по колено, а в центр города он рекомендовал не ездить совсем.

Также на кадрах можно увидеть, как дети помогают проехать белой легковушке по проезжей части, которая превратилась в один сплошной водоем.

Коммунальные службы Благовещенска устраняют последствия катаклизма, восстанавливают подачу электричества и ведут откачку воды насосами. Однако ее так много, что, видимо, лучшим решением будет подождать, пока она уйдет в почву самостоятельно.

В Сети местные жители жалуются на то, что причиной сильного потопа стала плохая система городской канализации.

В начале августа резко ухудшилась обстановка с погодой в Приморском крае. Примгидромет объявил штормовое предупреждение в связи с влиянием активного атмосферного фронта: на юге и в южной части востока края пройдут сильные дожди, в отдельных районах — с грозами.