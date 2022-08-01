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    01 августа 2022, 10:51

    Последствия ливней в Приморье показали на видео

    Видео: дороги в Приморье смыло ливнями

    Екатерина Виславская

    Приморье затопило сильными ливнями. В Находкинском городском округе пострадали роддом и 52 частных подворья. RT опубликовал видео с последствиями непогоды.

    В Находкинском городском округе, Лазовском, Партизанском и Ольгинском районах выпало от 69 до 126 миллиметров осадков. Жителям 52 частных домов в Находке оказывают адресную помощь. К примеру, из подвала Находкинского роддома откачивают воду, сообщили в Главном управлении МЧС России по Приморскому краю.

    «В городе Находке интенсивность дождя падает, уровень воды понижается», — объявили спасатели.

    Местные жители показали видео, на которых по затопленным дорогам ездили автомобили. Они были наполовину покрыты водой, некоторые пришлось толкать.

    Примгидромет из-за резкого ухудшения погоды объявил 1 августа и ночью 2 августа штормовое предупреждение. В связи с влиянием активного атмосферного фронта на юге и в южной части востока края пройдут сильные дожди, в отдельных районах — с грозами.