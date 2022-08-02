Благовещенск ушел под воду. Видео

Проливные дожди затопили Благовещенск. В социальных сетях публикуют ролики с места событий.

На кадрах видны полностью затопленные дороги, по которым автомобили практически плывут. Уточняется, что были повалены деревья, несколько районов города остались без электричества.

Люди в комментариях пожаловались, что «наводнения идут по всей России: в Крыму, в Сочи, Кузбассе и Якутии». Другой комментатор обратил внимание на повсеместное отсутствие ливневых канализаций.

В данный момент коммунальные службы устраняют последствия непогоды. На улицах города ведется откачка воды, восстанавливается электроснабжение.

Ранее сообщалось, что после мощного ливня с грозой и шквалистым ветром вода в Благовещенске поднялась на 25 сантиметров и затопила центральные улицы.