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    02 августа 2022, 16:29

    Благовещенск ушел под воду. Видео

    Жители Благовещенска публикуют кадры с последствиями ливней

    Глеб Гладков

    Проливные дожди затопили Благовещенск. В социальных сетях публикуют ролики с места событий.

    На кадрах видны полностью затопленные дороги, по которым автомобили практически плывут. Уточняется, что были повалены деревья, несколько районов города остались без электричества.

    Люди в комментариях пожаловались, что «наводнения идут по всей России: в Крыму, в Сочи, Кузбассе и Якутии». Другой комментатор обратил внимание на повсеместное отсутствие ливневых канализаций.

    В данный момент коммунальные службы устраняют последствия непогоды. На улицах города ведется откачка воды, восстанавливается электроснабжение.

    Ранее сообщалось, что после мощного ливня с грозой и шквалистым ветром вода в Благовещенске поднялась на 25 сантиметров и затопила центральные улицы.