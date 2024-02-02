Выборы 02 февраля 2024, 14:59 Замглавы ЦИК удивили «мертвые души» в подписных листах кандидатов Замглавы ЦИК Булаева удивили ошибки в подписных листах Малинковича и Надеждина РИА «Новости»

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В подписных листах кандидатов в президенты России Сергея Малинковича и Бориса Надеждина выявили ошибки. Об этом на заседании, которое состоялось 2 февраля, заявил замглавы Центризбиркома Николай Булаев. Его слова привели «Известия».

«Когда мы видим десятки людей, которых на этом свете уже нет, а они дали подпись, возникает вопрос в чистоплотности этических норм, которые используются сборщиками подписей», — сказал Булаев.

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Он подчеркнул, что кандидат «в какой-то степени» причастен к этому.

Ранее член ЦИК Николай Левичев сообщил, что екатеринбургский блогер Рада Русских представила в избирательную комиссию лишь 476 подписей в свою поддержку, при том что самовыдвиженцам нужно было собрать 300 тысяч подписных листов. ЦИК также указал Русских на другие недочеты в документах.

В числе зарегистрированных кандидатов на высший государственный пост оказались четыре человека. Из гонки уже выбыли Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиридова, Анатолий Баташев.

В мартовских выборах могут принять участие более 112 миллионов россиян, находящихся в стране, а также еще почти два миллиона граждан, пребывающих за рубежом.