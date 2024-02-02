Общество 02 февраля 2024, 11:25 ЦИК пересчитал российских избирателей ЦИК: в России на 1 января жили 112,3 млн избирателей, за границей — 1,9 млн РИА «Новости»

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В России к началу 2024 года проживали более 112,3 миллиона избирателей. Из них в Москве — 7,6 миллиона человек, в Подмосковье — свыше шести миллионов, сообщил Центризбирком.

Специалисты проанализировали численность зарегистрированных в России и за ее пределами избирателей и участников референдумов. На территории страны по состоянию на 1 января проживали 112 309 947 человек с правом голоса, за ее пределами, по данным консульского учета, — 1 890 863 избирателя. Отдельно комиссия указала жителей города Байконур. В нем смогут проголосовать 11 924 человека.

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Больше всего избирателей насчитали в Москве — 7 653 745 человек. В Московской области — 6 069 742 участника выборов, в Санкт-Петербурге — 3 816 980, в Краснодарском крае — 4 388 047.

Впервые в статистику включили жителей Донбасса и Новороссии. В Херсонской области 468 472 избирателя, Запорожской — 470 342, ДНР — 1 971 529, ЛНР — 1 652 441.

Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. Прием подписей за выдвиженцев завершили 31 января. ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов, документы еще трех на проверке.