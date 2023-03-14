Общество 14 марта 2023, 22:45 Защиту Брянской области пообещали усилить огневыми средствами вооружения Губернатор Богомаз: защиту Брянской области усилят огневыми средствами вооружения

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Главнокомандующий сухопутными войсками РФ Олег Салюков осмотрел приграничные районы Брянской области. На этих участках усилят защиту огневыми средствами вооружения и военными подразделениями, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Все мероприятия для усиления группировки сухопутных войск на территории нашего региона будут выполнены в максимально сжатые сроки», — написал он.

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Глава региона также отметил, что Салюков осмотрел в Брянской области защитные сооружения, а также условия, в которых живут военнослужащие, охраняющие государственную границу.

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Ранее правительство Брянской области опровергло сообщения о том, что вблизи Брянского химического завода в городе Сельце сбили беспилотник. Как отметили власти, оперативные службы не подтвердили информацию, опубликованную в СМИ и на просторах Сети.

Богомаз сообщал, что 13 марта украинские боевики устроили обстрел деревни Грудской и села Некислица Севского района Брянской области. Повреждения получили два жилых дома.