Важное 14 марта 2023, 15:02 Брянские власти опровергли атаку дроном и напомнили о наказании за фейки Правительство Брянской области опровергло атаку беспилотника на химзавод в Сельцо РИА «Новости»

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Вблизи Брянского химического завода в городе Сельцо не сбивали беспилотник. Правительство Брянской области в Telegram-канале опровергло сообщения пабликов об атаке.

«Оперативные службы не подтвердили информацию, опубликованную в СМИ и мессенджерах», — заявили власти.

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Они предупредили подписчиков об ответственности за распространение фейковой информации и призвали доверять только официальным источникам.

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Первым о неудачной атаке Вооруженных сил Украины на Брянский химический завод рассказал Telegram-канал Mash, затем об этом написали местные паблики. Российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» якобы сбил беспилотник в нескольких километрах от предприятия. Дрон, по версии СМИ, запустили с территории Украины, и он подлетел к городу Сельцо на малой высоте.

Настоящее нападение при помощи беспилотных технологий украинские войска устроили на территории Белгородской области. Система ПВО сбила аппарат над Белгородским районом, обломки повредили крышу гаража. По предварительной информации, никто не пострадал.