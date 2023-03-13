Важное 13 марта 2023, 19:25 Украинские боевики обстреляли деревню и село в Брянской области Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле ВСУ деревни и села Севского района РИА «Новости»

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Обстрел деревни Грудская и села Некислица Севского района Брянской области устроили украинские боевики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он подчеркнул, что погибших и пострадавших среди мирных жителей после атаки нет. Повреждения получили два жилых дома. На место прибыли оперативные службы региона для ликвидации последствий атаки.

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Это второй обстрел населенных пунктов Брянской области со стороны украинских боевиков за понедельник, 13 марта. Утром под минометным огнем оказалась деревня Раковка Климовского района.

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Губернатор Богомаз сообщил, что повреждения получили жилой дом и хозяйственная постройка. Кроме того, выпущенный снаряд повредил электроснабжение деревни.