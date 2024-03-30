Общество 30 марта 2024, 14:54 Зарубежные дипломаты почтили память жертв теракта в «Крокусе»

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В субботу, 30 марта, послы зарубежных государств и представители дипломатических миссий прибыли к стихийному мемориалу возле здания «Крокус Сити Холла», где произошел теракт. Они возложили цветы и венки в память о жертвах трагедии.

Как уточнило РИА «Новости», в церемонии приняли участие послы нескольких десятков стран, присутствовали представители США, европейских стран, Латинской Америки и Африки.

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Букеты к стихийному мемориалу также возложили члены футбольной команды «Ростов» и их главный тренер Валерий Карпин.

Утром у «Крокуса» прошла заупокойная лития. Ее отслужил архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома. Для обеспечения мер безопасности в этом районе усилили охрану. На месте работали кинологические расчеты.