Спорт 30 марта 2024, 14:24 Карпин вместе с игроками «Ростова» почтил память погибших в «Крокусе» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Букеты цветов к стихийному мемориалу около «Крокус Сити Холла» возложил главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин и сопровождавшие его игроки «Ростова». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В траурной церемонии приняли участие все члены команды.

«Скорбим по погибшим в этой ужасной трагедии. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Сил вам и мужества!» — заявили в пресс-службе «Ростова».

К созданный после теракта стихийному мемориалу около пострадавшего от атаки террористов концертного зала «Крокус Сити Холл» каждый день приходит огромное количество людей. Они продолжают приносить цветы и детские игрушки в память о жертвах.

В субботу, 30 марта, около мемориала заупокойную литию отслужил архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома. На панихиде присутствовали около 200 человек.