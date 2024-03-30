Общество 30 марта 2024, 09:01 Меры безопасности усилили возле мемориала у «Крокус Сити Холла» Возле мемориала у «Крокус Сити Холла» усилили меры безопасности РИА «Новости»

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Рядом с мемориалом около концертного зала «Крокус Сити Холл» усилили меры безопасности, начался досмотр приходящих возложить цветы. Об этом сообщило РИА «Новости».

Рядом с мемориалом установлена сцена, проход к ней со стороны МКАД перекрыли ограждениями. Сотрудники полиции начали тщательно досматривать всех, кто пришел возложить цветы. Кроме того, на пути к «Крокусу» от метро «Мякинино» установили металлодетекторы.

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Также мемориал в память о погибших начали проверять кинологи с собаками. В субботу у «Крокуса» заупокойную литию отслужит архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома.

Вечером 29 марта стало известно, что следователи завершили работу на месте теракта в «Крокусе». На данный момент в рамках дела проходят девять человек: четверо нападавших, а также пятеро обвиняемых в передаче автомобиля и денег террористам.