Зарплату учителей предложили повысить в два раза

Базовые оклады учителей должны быть на уровне не менее двух минимальных размеров оплаты труда по региону и по России. С такой инициативой выступил представитель партии КПРФ, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Олег Смолин.

«Мы предлагаем базовые оклады установить не менее двух минимальных размеров оплаты труда по региону и по РФ», — передал слова Смолина сайт «Дума.ТВ».

Также, по его словам, зарплаты учителей в ссузах должны быть в полтора раза выше средней, а в вузах — не меньше чем в два раза. Помимо этого, партия КПРФ предлагает распространить на педагогов социальные гарантии государственных служащих. В частности, речь идет о восстановлении досрочной пенсии.

Что касается сельских учителей, то им депутаты фракции предлагают вернуть льготы на оплату ЖКХ и надбавку в размере 25%.

На прошлой неделе депутат Госдумы, доктор медицинских наук Борис Менделевич предложил частично возмещать жителям России деньги за покупку лекарственных препаратов.